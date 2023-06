MERCATO, Seguiti Maxime Lopez e Dominguez: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sofyan Amrabat sarà la grande cessione della Fiorentina in questa sessione di mercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per almeno 30 milioni il marocchino partirà e i viola dovranno rimpiazzarlo. Molto interessanti sono le piste Nicolas Dominguez e Maxime Lopez, il primo in trattativa col Bologna per rinnovare (scadenza 2024), ma l’accordo ancora non c’è. L'obiettivo, in ogni caso, è migliorare il livello della mediana - si legge sulla Rosea -. Senza dimenticare che per il tecnico resta indispensabile riportare Castrovilli ai livelli pre infortunio. Bianco andrà via in prestito, Duncan dovrebbe salutare definitivamente mentre Mandragora resta pedina importante anche per il futuro. Così come Barak e ovviamente Bonaventura.