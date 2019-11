MERCATO, Resta in ballo Haksabanovic. In Italia...

La Fiorentina si guarda attorno in vista del mercato di gennaio. Un nome da tenere presente è quello del centrocampista Sead Haksabanovic di proprietà del West Ham: la missione inglese della Fiorentina ha permesso ai dirigenti viola di riprendere contatto anche con lui. Per il resto, occhio al mercato italiano in cui è caldo l'asse col Verona per Valerio Verre. Ma anche per Sofyan Amrdabat, per il quale dei sondaggi sono stati fatti qualche mese fa e con il mese di dicembre i viola cercheranno di capire se ci saranno i margini per procedere subito o durante la prossima estate. Discorso simile per Gianluca Scamacca dell’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo. A scriverlo è La Nazione.