MERCATO, Qualche nome per gennaio: da Praet a...

Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si legge anche di alcuni nomi in voga per la Fiorentina, in vista del prossimo mercato di gennaio. Due, in particolare, le priorità: un centrocampista che possa giostrare accanto a Castrovilli, identificato nell'ex sampdoriano Dennis Praet oggi al Leicester. Come già scritto da FirenzeViola.it (LEGGI QUI), arrivano risposte fredde per quell'Ever Banega che il club viola adesso nega di aver mai trattato. Da valutare anche l'onerosa candidatura di Matteo Politano, anche se il vero sogno si chiama Domenico Berardi. All'apparenza però, sottolinea il quotidiano, sembra irraggiungibile. Per il momento.