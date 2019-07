MERCATO, Prosegue trattativa per Borja. Llorente...

La Fiorentina sta lavorando sul mercato in entrata. Oggi La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto citando i due obiettivi principali in questo momento: Fernando Llorente e Borja Valero. Sondata, ma non facile, la pista per l'attaccante svincolato. Proseguono invece le trattative per Borja Valero e Lobotka. Lirola rimane ad un passo. Per quanto riguarda il mercato in uscita: salta il passaggio di Vitor Hugo al Besiktas che va verso il Palmeiras per 3.5 milioni.