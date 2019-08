MERCATO, Prezzi alti per De Paul e Raphinha. Il punto

La Fiorentina è disponibile a spendere per aggiungere un pezzo pregiato nel reparto offensivo da consegnare a Montella, ma non a strapagare. Per questo, ad esempio, non c'è ancora l'accordo definitivo con l'Udinese per Rodrigo De Paul. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore è una primissima scelta per Commisso ma la quadra per un'operazione a cavallo dei 30 milioni non è al momento stata trovata. Sullo sfondo resta Raphinha, per cui i portoghesi chiedevano 20 milioni che, dopo la doppietta nel weekend, sono saliti a 30. Cifra alla quale la Viola non arriverà mai: senza il giusto prezzo, in attacco potrebbe restare così.