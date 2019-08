MERCATO, Pressing viola su De Paul. Poi Tonelli e...

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio anche al mercato della Fiorentina, arrivato oggi all'inizio di una settimana decisiva. C'è stato un nuovo incontro tra Pradè e l'Udinese per Rodrigo De Paul, che i friulani valutano tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il vero obiettivo è lui, anche se i viola avevano messo sul piatto 30-32 milioni per Berardi, riporta il quotidiano. In difesa, con l'uscita di Ceccherini è pronto Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli. Mentre a centrocampo con Cristoforo che potrebbe andare a Girona c'è Ginella, uruguaiano classe '93 con passaporto comunitario: chiesti 3 milioni. Infine la questione Biraghi: il terzino è in uscita in direzione Inter, con la quale si sta preparando uno scambio di prestiti che coinvolerà Dalbert.