MERCATO, Pressing su Banega e Politano. Florenzi...

Come riporta il Corriere Fiorentino, pur facendo trapelare solo l'intenzione di valutare le opportunità di fine gennaio, la Fiorentina continua a a seguire da vicino la posizione del centrocampista del Siviglia Ever Banega, espressamente richiesto dal tecnico Montella. Quando all'attacco, il nome di Matteo Politano è tornato alla ribalta, considerando che l'ex Sassuolo continua a trovare poco spazio all'Inter. Nerazzurri che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina in chiave Alessandro Florenzi, il quale dopo le troppe panchine che gli sta riservando mister Fonseca è pronto per affrontare una nuova avventura.