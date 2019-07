MERCATO, Pradè pensa a Pavoletti. Cutrone-Inglese..

Il tema dell'attaccante è centrale in casa Fiorentina. Nell'agenda di Pradè - scrive La Nazione - potrebbe esserci un appuntamento con il Cagliari per parlare di Leonardo Pavoletti, da sempre un pallino del ds. Cutrone e Inglese sono sempre nel mirino, anche se l'esborso sarebbe diverso rispetto a quello che il Cagliari potrebbe chiedere per lasciare partire Pavoletti che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022.