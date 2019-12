MERCATO, Pradè ora ha libertà ma c'è un problema

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, il direttore sportivo Pradè non ha – teoricamente – limiti per il mercato di gennaio, anche se l’impresa più difficile sembra quella di convincere giocatori di qualità medio-alta a scegliere Firenze. La proprietà è pronta a investire in modo sostanzioso sui giocatori che saranno ritenuti funzionali e determinanti per cambiare il senso della vita viola. La pista più calda è quella inglese perché continuano i contatti con il Wolverhampton per Patrick Cutrone: il Wolver chiede 20 milioni – la cifra che ha versato al MIlan – la Fiorentina si era fatta avanti per un prestito e ha risposto che la quotazione è troppo alta. Si può trattare a 15? Fra l’altro il giovane centravanti è ai margini della squadra (ha giocato solo 13 minuti nelle ultime 9 partite).