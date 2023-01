MERCATO, Piace Ilic. Per la fascia il nome caldo è Boga

Si apre con un cessione il quarto mercato invernale della gestione Commisso. Da ieri Youssef Maleh è già a Lecce dove ha sostenuto le visite mediche di rito. Oltre a Maleh sono altri i giocatori in attesa di una nuova destinazione, a cominciare da Zurkowski per il quale non mancano le pretendenti. L’Empoli resta la soluzione più gradita da parte del polacco, attualmente fermo ai box per un problema di lombalgia, ma in casa viola dovranno essere valutati anche gli interessi di Spezia e Salernitana. Resta viola invece Bianco: respinte le richieste di prestito. Diverso il discorso in entrata dove la priorità è un esterno offensivo. Se per Brekalo è il Monza la società più vicina, il profilo di Boga dell’Atalanta quello più gradito, pur considerando la concorrenza del Leicester. A centrocampo l’ultima idea porterebbe a Ivan Ilic del Verona, preferito a Tameze. Reduce da un mondiale in cui ha giocato solo 33 minuti con la nazionale serba, Ilic sarebbe considerato l’elemento giusto da affiancare ad Amrabat. Il marocchino resta oggetto del desiderio di molti club ma per convincere Commisso serviranno proposte da capogiro, anche perché i viola sono pronti a far valere il prolungamento automatico del contratto fino al 2025