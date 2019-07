MERCATO, Perin o Viviano se lascia Drago. Lirola...

Punto sul mercato della Fiorentina a cura de La Gazzetta dello Sport. Detto che la società viola deve risolvere i casi Veretout e Dragowski, per la porta resta sullo sfondo Perin con Viviano che però è in pole per sostituire il polacco nel caso se ne andasse. Continua il pressing dei viola per Pol Lirola, terzino del Sassuolo il cui scoglio è legato alla richiesta molto alta fatta dai neroverdi. Biglia e Badelj sono invece le opzioni per la cabina di regia. Graiciar verso lo Sparta Praga.