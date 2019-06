MERCATO, Per la nuova mediana piace Bertolacci

Come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, presto entrerà nel vivo anche il mercato in entrata e fra i vari profili che la Fiorentina sta valutando per il suo centrocampo c’è anche quello di Andrea Bertolacci, che è più di un’idea e un profilo che piace sicuramente anche a Montella. Del resto quel reparto è da rivedere quasi completamente visto che Norgaard, Edimilson e Gerson non sono più viola e anche Veretout sembra sulla via della partenza.