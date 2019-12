MERCATO, Per l'attacco spunta Cutrone. Keita...

Focus sui temi legati al mercato sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi: come spiega il quotidiano, la Fiorentina sarà una delle protagoniste della finestra di gennaio e il ds Pradè ha già iniziato a lavorare in modo costante. In particolar modo oggetto delle attenzioni sarà la fase offensiva, con tre nomi che da tempo sono finiti nel mirino del dirigente, ovvero Domenico Berardi, Matteo Politano e Nikola Kalinic. Occhio anche al nome nuovo, ovvero quello di Patrick Cutrone che in Inghilterra, al Wolverhampton, non riesce a trovare spazio. Sempre viva anche l’idea dell’ex Lazio Keita Balde, oggi al Monaco.