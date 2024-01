MERCATO, Per Gudmundsson sono pronti 25 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina continua la caccia all'esterno d'attacco. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, i dirigenti viola sono pronti all'affondo per Gudmundsson, anche se il Genoa è stato chiaro, servono 30 milioni. Così sono iniziati a circolare i nomi delle possibili alternative all'islandese, da Reyna a Ramazani fino a Thiago Almada.

Dopo i fallimenti delle operazioni per Brian Rodriguez e per Ruben Vargas, però il sogno di mercato viola resta il genoano classe 1997. Oggi la Fiorentina dovrebbe far pervenire ai dirigenti rossoblu un'offerta da circa 25 milioni più bonus per provare ad avvicinarsi al sì definitivo. Sembra invece difficile la possibilità che i viola mettano sul piatto come contropartita il cartellino di Kouame. Sul fronte uscite, imminente l'addio di Mina verso Cagliari, con i rossoblu che hanno chiesto informazioni anche per Barak. Riguardo infine al caso Bonaventura la Fiorentina è stata categorica sulla permanenza del centrocampista marchigiano.