MERCATO, Per Gil concorrenza. Oggi Brekalo alla Dinamo

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell'edizione oggi in edicola La Nazione fa il punto sul mercato in casa viola. Domani e venerdì potrebbero essere i giorni buoni per la Fiorentina per provare a chiudere i primi colpi di questo mercato di gennaio. L'obiettivo è quello di portare in Arabia Saudita per la Supercoppa qualche volto nuovo. Nonostante l'inserimento del Napoli resta vivo il doppio asse con il Verona per Ngonge e Faraoni. Le alternative, tutt'altro che a buon mercato sono Best e Stengs. Abbordabile economicamente la pista Gil del Tottenham ma per lo spagnolo la concorrenza è folta. Tra le punte invece ci saranno innesti solo in caso di uscita di uno fra Beltran e Nzola.

A proposito di uscite, oggi dovrebbe essere il giorno di Brekalo alla Dinamo Zagabria. Tra chi può portare soldi in cassa poi ci sono Ikoné, seguito nel mercato francese, e Barak. Il calciatore cieco ha due proposte provenienti dal Napoli e dal Torino. Toccherà alla Fiorentina valutare. Intanto dalla Polonia giungono notizie di un accordo tra il club viola e lo Slask Wroclaw per l'arrivo a Firenze del baby talento(17 anni) Karol Borys per una cifra intorno ai 2 milioni di euro.