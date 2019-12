MERCATO, Pedro in prestito. Cutrone e Zaza....

La Repubblica-Firenze questa mattina fatto il punto sul reparto offensivo della Fiorentina. I dirigenti gigliati, secondo quanto riporta il quotidiani sarebbero pronti a rafforzare la rosa con 3-4 giocatori. In attesa di ritrovare il miglior Chiesa, un attaccante che piace è sicuramente Simone Zaza, anche se la richiesta del Torino è di 15 milioni per il cartellino. In più è in ascesa il nome di Cutrone che il Wolverhampton sarebbe pronto a darlo via in prestito. I viola sono alla porta. In uscita invece Pedro potrebbe finire in prestito, soprattutto in Portogallo. Le più attive sono il Braga e il Benfica.