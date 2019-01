MERCATO, Ore decisive per Pjaca. Gagliardini...

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto di mercato sulla Fiorentina. Mentre la società viola ha messo a punto lo scambio di portieri Dragowski-Terracciano con l'Empoli (come accadde nel 2006 tra Cejas e Berti), a tenere banco è la situazione di Marko Pjaca. Il croato, dopo aver voluto fortemente la Fiorentina in estate, adesso sta seriamente valutando l'opzione di lasciare Firenze e andare a Genoa, dove lo vogliono per il dopo-Piatek. La Juventus spinge molto per l'operazione, visto che in viola Pjaca è stato scavalcato sia da Muriel che da Mirallas nelle gerarchie: sono ore di riflessione, potenzialmente decisive. Altra questione è invece quella legata a Roberto Gagliardini. Dopo aver trovato pochissimo spazio nell'Inter di Spalletti, il centrocampista italiano potrebbe lasciare i nerazzurri e Corvino e la Fiorentina stanno alla finestra, volendolo prendere in prestito con diritto di riscatto. L'Inter preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

