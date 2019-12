MERCATO, Ora tre colpi. Il tecnico per il 2020/21...

Spazio ai nomi per la panchina viola dall’estate prossima in poi sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come spiega il quotidiano, nonostante l’accordo di 18 mesi che Iachini firmerà con la Fiorentina, Pradè per giugno pensa eventualmente a un grosso nome in panchina, da Marcelino a Emery passando dall’esordiente Cambiasso a Giovanni Tedesco (ora allo Spartak, costruttore del fenomeno Schalke). Per il mercato di gennaio invece arriveranno nell’ordine: un difensore mancino, in grado di ricoprire più ruoli, un centrocampista atletico e un centravanti di profondità.