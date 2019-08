Come riportato questa mattina da l'edizione odierna de La Repubblica la strategia che adotteranno Pradè e Barone in questi ultimi giorni di mercato sembra abbastanza chiara. In difesa arriverà un giocatore a un costo contenuto: Caceres o Tonelli. Sarà speso non poco per l'esterno sinistro, De Paul non è ancora tramontato e resta ancora viva l'idea Raphinha.