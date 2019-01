MERCATO, Obiang pista chiusa. Dabo ha offerte ma...

Come riporta stamani La Nazione, occhi aperti a centrocampo per eventuali rinforzi come avrebbe potuto essere Pedro Obiang. Ma la pista che porta al classe '92 è da considerarsi chiusa dopo che il West Ham l'ha definitivamente tolto dal mercato. In uscita, invece, ci sono offerte per Bryan Dabo (da Francia e Turchia) ma il club viola è intenzionato a trattenere il giocatore se non dovesse arrivare un ricambio di qualità superiore.