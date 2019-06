MERCATO, Non solo Drago. Le situazioni in uscita

Non c'è solo la questione relativa alle offerte di Bournemouth e Southampton per Dragowski per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come siano in molti ad avere offerte dall'estero nella rosa viola. C'è anche quella di Hancko, che dopo una stagione passata all'ombra di Biraghi sta valutando le offerte arrivate da Friburgo e Stoccarda in Germania. Così come Dabo valuta l'interesse che alcuni club francesi hanno nei suoi confronti. Oltre ai già noti Chiesa, Milenkovic e Veretout, tutti in attesa degli sviluppi societari.