MERCATO, Le ultime in uscita. Eysseric in Francia

A poco più di un giorno dalla chiusura del mercato - scrive stamani il Corriere Fiorentino - sarà presto possibile capire se quello di Pioli, che in conferenza ha affermato "I miei direttori mi hanno detto che il mercato in entrata è chiuso", sarà stato un bluff oppure no. La Fiorentina ribadisce la linea ufficiosa già filtrata alla viglia della gara con la Sampdoria e portata avanti dal tecnico, anche se Corvino continua a lavorare dal suo quartier generale a Milano. Intanto va registrata in uscita l'operazione Valentin Eysseric: il trequartista è sempre più vicino al Nantes in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni. E se in entrata l'idea è quella di trovare un profilo probabilmente per l'estate, con Depaoli in testa alle preferenze, i profili in uscita sono quelli di Diks e Laurini, sul quale in particolare c'è il Parma. Infine Thereau: dopo i molti rifiuti, l'ipotesi Bologna potrebbe prendere corpo in queste ultime ore di calciomercato.