MERCATO, La Viola ha chiesto Gagliardini. L'Inter...

Sulle pagine di Tuttosport il quotidiano analizza la situazione legata a Roberto Gagliardini, centrocampista classe '94 ai margini dell'Inter. Sul mediano è forte l'interesse del Torino che lo vorrebbe almeno fino a giugno, in prestito. Il quotidiano scrive però come sullo stesso giocatore ci fosse da tempo la Fiorentina, alla quale l'Inter ha chiesto un'opzione futura su Chiesa. Il nerazzurro guadagna 1 milione e mezzo di euro e per il momento non sembra una trattativa possibile, soprattutto perché la Viola non vuole accettare la condizione posta dall'Inter.