Per quanto riguarda la metà campo gigliata, c'è Andrea Bertolacci in scadenza col Milan. Ma non solo: secondo Tuttosport, infatti, intriga anche Marko Rog, tornato al Napoli dopo il prestito al Siviglia. Giovane e dall'ingaggio "umano" (1,7 milioni), su di lui c'è il pressing del Cagliari ma - conclude il quotidiano - la Fiorentina conta di avere gli argomenti giusti.