MERCATO IN USCITA, Esuberi: da Venuti a Thereau

Sulle pagine de La Nazione si fa il punto sul mercato in uscita e gli esuberi per quanto riguarda la Fiorentina. Durante queste settimane di ritiro a Moena e negli Stati Uniti la dirigenza viola sta gestendo i tanti giocatori da cedere che non fanno parte del progetto tecnico della nuova proprietà. Venuti è il più vicino alla partenza con il Lecce che ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisto definitivo del terzino. in via di definizione anche Baez al Cosenza, mentre restano sospese le posizioni di Hristov e Cristoforo. Punto di domanda doveroso sui profili di Sottil e Ranieri sui quali Montella prenderà una decisione definitiva ad agosto inoltrato. Il nodo più complicato da sciogliere resta quello relativo a Thereau che ha detto no alla proposta di rescissione dei viola (al francese sono stati offerti meno di 500.000 euro per rinunciare all'ultimo anno di contratto).