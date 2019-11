MERCATO, Il pallino Praet un obiettivo per gennaio

La Nazione di oggi in edicola prova a muoversi già sul fronte del calciomercato di gennaio, confermando un'indiscrezione partita proprio qui sulle pagine di FirenzeViola.it. Il quotidiano sottolinea come ci sia bisogno di rinforzi nella zona mediana del campo, e il nome di Dennis Praet (già seguito in passato prima che approdasse alla Samp) del Leicester rappresenti il profilo di un obiettivo sensibile per la sessione invernale, nonostante quello della Premier sia un giro d'affari caro ed il mercato di gennaio sia sempre più complicato, come ricordato da Pradè.