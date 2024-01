MERCATO, Il Napoli brucia i viola su Ngonge e punta Barak

FirenzeViola.it

Come riportato oggi dal quotidiano La Nazione, la sfida tra Fiorentina e Napoli va al di là della gara di domani sera in Supercoppa. Viola e partenopei erano infatti le due pretendenti principali per Ngonge del Verona. Il primo round l'ha vinto il club di De Laurentiis che con un'offerta di 18 milioni più 2 di bonus ha trovato l'accordo con il club scaligero. Fiorentina che quindi è stata costretta, considerando anche la freddezza della pista Bryan Gil, a virare con forza su Ruben Vargas dell'Augsburg, anche se pure i tedeschi non lasceranno andare via lo svizzero a prezzi bassi. Tornando agli affari sull'asse Firenze-Napoli, il nome caldo è quello di Antonin Barak. Il Napoli vuole il centrocampista viola, ma il club toscano lo lascerà partire solo in caso di un obbligo di riscatto in favore dei partenopei a 10 milioni. Le parti potrebbero tornare a trattare dopo la sfida di domani.

Sempre post semifinale, la Fiorentina dovrebbe parlare anche con la Salernitana riguardo al possibile approdo in Campania di Brekalo e all'arrivo sulle rive dell'Arno di Dia.