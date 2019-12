MERCATO, Idea Dzyuba: è in scadenza con lo Zenit

L'edizione odierna di Tuttosport, analizzando il momento della Fiorentina, oltre ai nomi già conosciuti, e per motivi diversi entrambi difficili da raggiungere, come quelli di Domenico Berardi del Sassuolo e Matteo Politano dell'Inter, scrive anche di un nuovo profilo vagliato sul mercato, nel tentativo di porre rimedio ai pochi gol dell'attacco viola. Sarebbe quello di Artem Dzyuba, massiccia prima punta in forza allo Zenit San Pietroburgo e in scadenza di contratto con la società russa.