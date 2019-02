MERCATO, I voti ai viola: per Corvino la media del 7

Voti alti per la Fiorentina e il suo direttore generale Pantaleo Corvino alla luce della sessione di mercato invernale conclusa ieri sera. I quotidiani infatti, sia a livello nazionale che locale, premiano il lavoro del club viola in questa finestra, soprattutto per il colpo Muriel in attacco e per le operazioni impostate in vista della prossima estate, con i colpi Traorè, Zurkowski e Rasmussen per un esborso totale di quasi 25 milioni. Questi i giudizi dei giornali in edicola questa mattina:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 4 stelle su 5 (il quotidiano ha assegnato stelle da 1 a 5)

La Nazione: 7