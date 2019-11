MERCATO, Ecco le idee viola: Florenzi e Berge...

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina fa il punto sul mercato analizzando come questa rosa al momento non sia attrezzata per andare in Europa. Il centrocampo ha visto finora protagonisti Pulgar, Badelj, Castrovilli più Benassi e Zurkowski (quest'ultimo solo 18 minuti totali). Servono tre rinforzi perché anche Ceccherini è in uscita, Dabo e Cristoforo sono "spariti" e Dalbert non ha un alter ego. I nomi che piacciono sono quelli di Sander Berge del Genk, ma anche quello di Alessandro Florenzi in uscita dalla Roma perché fuori dal progetto di Fonseca o quantomeno non fondamentale.