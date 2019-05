MERCATO DS, Dal 1° luglio Petrachi sarà alla Roma

EX VIOLA BOLOGNA, SE RESTA MIHAJLOVIC IL SOGNO È LJAJIC Nel caso in cui al Bologna dovesse restare Sinisa Mihajlovic, uno dei sogni per il mercato estivo porta al nome di Adem Ljajic, attualmente al Besiktas ma molto legato al tecnico che lo ha guidato sia in Nazionale, sia nella Fiorentina, che al Torino. A riportarlo... Nel caso in cui al Bologna dovesse restare Sinisa Mihajlovic, uno dei sogni per il mercato estivo porta al nome di Adem Ljajic, attualmente al Besiktas ma molto legato al tecnico che lo ha guidato sia in Nazionale, sia nella Fiorentina, che al Torino. A riportarlo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi