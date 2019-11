MERCATO, Da Tonali a Scamacca: sogni azzurri

La Fiorentina punta sui giovani. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre all'interesse mai nascosto per Sandro Tonali per il quale i viola avevano messo sul piatto 25 milioni di euro, il club gigliato avrebbe messo nel mirino Gianluca Scamacca, attaccante del '99 in prestito all'Ascoli. Altro centrocampista che piace è Niccolò Zanellato, oggi in B al Crotone, per non dimenticare i calciatori di sua proprietà come Gabriele Gori, attaccante che in all'Arezzo in Lega Pro ha già segnato 4 volte o Pinto, finito alla Salernitana.