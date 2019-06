MERCATO, Da Cutrone a De Paul: le idee. Ibrahimovic...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto su quelli che potranno essere gli obiettivi di mercato della Fiorentina e di Daniele Pradè. Al momento si tratta principalmente di idee e suggestioni, ma il quotidiano fa i nomi dei giocatori che piacciono agli uomini mercato viola. Intanto Denis Praet, da sempre pallino del ds viola: il problema è il costo molto alto del centrocampista della Sampdoria, che viene valutato non meno di 22 milioni. Occhio anche a Ramirez e Caprari della Samp, anche se qui il problema è il contratto molto lungo con i blucerchiati. Poi c'è l'asse con il Milan, che dipenderà da come andrà l'affare Veretout: Cutrone e Bertolacci sono due nomi che comunque piacciono a Montella. Così come Mandragora e De Paul, da quell'Udinese in casa della quale si guarda eventualmente anche per Okaka. Altre suggestioni che fa il quotidiano sono quelle di Zappacosta, di Linetty e di Bereszynski. Anche se le idee più impraticabili ma che farebbero sognare i tifosi sono quelle legate a Gonzalo Higuain e Zlatan Ibrahimovic.