MERCATO, Cutrone, ora assalto decisivo. Berge...

Dopo le vacanze natalizie, gli uomini mercato della Fiorentina daranno il via alle danze sul fronte delle entrate. Considerando che l'attacco vedrà con ogni probabilità l'addio di Pedro, torna d'attualità il nome di Cutrone: convincere il Wolverhampton con un prestito accompagnato da diritto di riscatto a giugno e prezzo fissato adesso potrebbe essere la soluzione. O almeno, è così che i viola tenteranno di strappare il sì del centravanti ex Milan. A centrocampo il club di viale Fanti è ancora in pressing su Berge (Genk), la cui candidatura rimane complessa per via della concorrenza, ma il fatto che Pradè già in estate abbia spinto non poco sul giocatore potrebbe aver concesso un leggero vantaggio alla Fiorentina. A riportarlo è La Nazione.