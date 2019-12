MERCATO, Cutrone alternativa a Kalinic. In uscita...

Come rivela questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, comunque vada da domani sarà mercato e quello della Fiorentina promette già sensazioni forti: in particolare - scrive il quotidiano - i viola guardano con grande attenzione anche agli sviluppi del rapporto sempre più complicato fra Cutrone e il Wolverhampton. L’attaccante è stato acquistato l’estate scorsa per 18 milioni (dal Milan), ma già a gennaio potrebbe tornare in Italia e la Fiorentina è il club che potrebbe accoglierlo più facilmente. Cutrone è l’ alternativa a Kalinic. Intanto la Fiorentina potrebbe far partire Montiel, in prestito. Per il giocatore si sta cercando una squadra dove il giocatore possa avere minuti a disposizione. Fra i viola in uscita, spunta l’opportunità di un prestito secco di Eysseric al Monaco, mentre per Dabo e Cristoforo al momento non ci sono offerte.

