MERCATO, Contattati Marino e Diawara ma è stand-by

Sulle pagine dell'edizione de La Nazione si parla dei movimenti che riguardano il mercato della Fiorentina. Il nome di Pierpaolo Marino per la dirigenza viola è un nome spendibile, al di là di quella che sarà la posizione di Corvino il prossimo anno - scrive il quotidiano - e ci sono stati i primi contatti. Così come anche con Diawara, presumibilmente coinvolto nell'affare Veretout, si sarebbe aperto un primo discorso. Il fatto è che dopo lo sfogo di Diego Della Valle, tutte le operazioni sono state messe in stand-by in attesa di sapere quale sarà il futuro della Fiorentina.