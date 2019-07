MERCATO, Conferme Llorente e Rafinha. Drago...

In America c'è tempo anche per parlare di mercato, con l'arrivo di Pradè. La Gazzetta dello Sport fa il punto: si sa che la società sta trattando diversi elementi, italiani e stranieri, e qualche nome potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Fra questi c’è la conferma dell’interessamento sempre più importante al 34enne attaccante spagnolo Fernando Llorente, da due stagioni al Tottenham. Ma spunta, con sempre maggiore insistenza, la voce di un interessamento per il brasiliano blaugrana Rafinha. Non basta: ci sarebbe anche una possibile trattativa per comprare un portiere. Già, perché «Bartolomiej Dragowski potrebbe fare il titolare, la riserva o il terzo portiere», spiega chi è vicino alla situazione. Tutto dipenderà da quanto forte è il suo mal di pancia. Perché in casa Viola una cosa è certa: i contratti firmati vanno rispettati.