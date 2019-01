MERCATO, Chiuso in entrata ma Corvino sale

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, tra due giorni il mercato di riparazione chiuderà e salvo sorprese la Fiorentina non farà altri interventi. Muriel ha risolto i problemi in attacco, per il momento non è stato individuato un centrocampista che possa migliorare il reparto. In ogni caso Corvino sarà a Milano nelle prossime ore per cogliere eventuali occasioni dell’ultimo minuto.

