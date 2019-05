MERCATO, Chiesa-Inter: quanti indizi. E Lafont...

La Nazione stamani s'interroga su come i Della Valle potrebbero "accontentarsi" di 135 milioni per cedere una Fiorentina che vanta nella sua rosa un giocatore, Federico Chiesa, il cui valore si aggira sugli 80 milioni. Semplice: Rocco Commisso potrebbe acquistare una Viola ormai orfana del classe '97. E questo darebbe più concretezza alle indiscrezioni relative al pressing probabilmente decisivo di Beppe Marotta e dell'Inter sulla proprietà gigliata.

Per quanto concerne le altre cessioni imminenti, mentre Jordan Veretout al Napoli non sarebbe una sorpresa, non è escluso che Alban Lafont possa dire addio per 10 milioni con la Lazio pronta a farsi avanti.