MERCATO, Borja e Llorente: si punta sull'esperienza

"L'esperienza insegna". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica ai due obiettivi di mercato più concreti in casa Fiorentina. Si tratta di Fernando Llorente e Borja Valero. I due spagnoli, entrambi classe '85, sono i due profili che potrebbero portare la giusta esperienza in un gruppo di ragazzi molto giovani. Due trattative complicate. Per quanto riguarda Llorente, il giocatore è svincolato ma nell'ultimo anno a Londra percepiva quattro milioni. Per Borja oltre all'ingaggio (troppo alto, di 3 milioni) bisogna trovare l'accordo con l'Inter che deve abbassare le sue richieste.