MERCATO, Biglia a Firenze? Il Milan su Bennacer

Per quanto riguarda le entrate, il mercato della Fiorentina inizierà soltanto ad agosto. Sono tanti però i nomi accostati alla squadra gigliata. Con il Milan che è piombato su Bennacer, scrive La Nazione, i viola stanno cercando un altro profilo adatto a giocare davanti alla difesa come play. Il nome più caldo sembra essere quello di Lucas Biglia, mentre sullo sfondo rimane il nome di Milan Badelj sul quale però il discorso è più complesso. Intanto ieri verso l'ora di pranzo c'è stato un incontro all'interno del centro sportivo tra Mariusz Kulesza, manager di Dragowski e la dirigenza viola: motivo della visita, ovviamente, chiarire una volta per tutte quello che sarà il destino del polacco, confermato da Pradè come nuovo titolare tra i pali per la prossima stagione ma sempre al centro di voci di mercato. In alternativa potrebbe tornare in auge l'idea Perin, ma solo in caso di partenza di Dragowski.