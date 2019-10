MERCATO, Berge prima scelta. Rinnovi: presto...

Si parla di mercato e di rinnovi sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: gennaio resta un mercato nel quale è dura fare acquisti capaci di spostare gli equilibri, ma Pradè e Barone ci proveranno. Con una priorità (un centrocampista), un sogno (Tonali) e una prima scelta (Berge) forse più abbordabile. Nel frattempo, dopo aver sistemato Castrovilli, i due dirigenti viola si occuperanno anche dei contratti di Sottil, Venuti e Ranieri, tutti in scadenza nel 2021. Le trattative sono più che avviate e, presto, potrebbero arrivare le firme. Poi verrà il tempo di Chiesa. Federico è la classica eccezione che conferma la regola. Per lui, il «fast», non vale. Perché a volte, anche chi è abituato a correre, sa che per arrivare al traguardo è meglio alzare il piede dall’acceleratore.