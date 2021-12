MERCATO, B. Mayoral in stand by. Ora più Caicedo

Nell’analisi di mercato de La Gazzetta dello Sport, stamani, si parla anche della ricerca del numero 9. Dusan Vlahovic è intenzionato a rimanere fino a giugno, così l’ipotesi primaria che portava a Borja Mayoral al momento è in stand by. Lo spagnolo aspetta un segnale, anche perché preferirebbe Firenze al Crystal Palace o all’Eintracht Francoforte. Me negli ultimi giorni è calato il silenzio. Piace da sempre Joao Pedro (Cagliari), dubbi semmai sul ruolo da centravanti nel 4-3-3 e sul prezzo. Analizzato come profilo di vice Vlahovic per un’operazione più low cost anche il genoano Caicedo, cercato dai viola già quando era alla Lazio.