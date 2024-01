MERCATO, Al lavoro per Vargas. Nel finale 1/2 acquisti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il mercato giunge alle battute finali (giovedì si chiude alle 20), e i tifosi della Fiorentina, come ribadisce La Nazione, fremono dalla voglia di vedere nuovi acquisti. Uno, forse due. Scavallate Supercoppa e Inter, non si può più aspettare. La strategia della dirigenza viola è parsa chiara da metà gennaio in poi. Aspettare, lavorare su più tavoli, affondare il colpo negli ultimi giorni.

Il nome più trattato è sempre quello di Ruben Vargas. Barone e Pradè lo valutano circa 7 milioni. Non di più. Gli intermediari stanno lavorando per cercare un punto d’incontro. Ma una cosa è certa - si legge -: o si troverà a breve oppure la trattativa sarà destinata a complicarsi. Intanto è impossibile escludere che la società non stia lavorando anche su altri fronti, e l’aver dato il via libera a Brekalo è sinonimo del fatto che in ogni caso la Fiorentina almeno un esterno offensivo lo porterà a casa. Sempre sulle uscite, Mina dovrà scegliere la sua destinazione, mentre rimane difficile una partenza di Nzola, che continua a rimanere saldo al suo posto.