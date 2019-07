MERCATO, 28 mln per De Paul. Nella lista...

Per la sua nuova avventura nella Fiorentina Vincenzo Montella vuole una squadra dai piedi buoni e almeno un elemento di spessore in ogni reparto. Per questo c'è bisogno di fare cassa almeno con Veretout, per il quale si chiede appunto solo cash. L'obiettivo è arrivare a Rodrigo De Paul anche se per ora l'Udinese chiede sui 27-28 milioni. Ma anche in difesa si cerca un profilo dai piedi buoni, come Lirola o Strygen Larsen. A centrocampo si cercano fosforo e precisione con Bennacer preferito e l'idea Obiang che torna d'attualità. Il ritorno di badelj o l'arrivo di Biglia (affare però distinto dalla trattativa per Veretout) le altre possibilità considerate da Pradè. Lo scrive il Corriere dello Sport