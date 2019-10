MERCAFIR, Stadio nuovo avrà le scale elicoidali

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si fa le carte a quello che potrebbe essere il progetto relativo al nuovo stadio della Fiorentina che verrà presentato nei prossimi mesi da Rocco Commisso e dallo studio d'architetti (forse ancora Casamonti) al quale si affiderà il patron viola. La «riconoscibilità» dovrà essere un elemento distintivo del progetto che verrà presentato nel giro di un anno e mezzo e gli spunti a Firenze non mancano. Certo, chi dovrà disegnarlo sarà obbligato a tenere di conto di una limitazione inderogabile: l’assenza di sviluppo verticale. Una torre, ad esempio, che possa ricordare quella di Maratona al Franchi non potrà essere realizzata a causa della vicinanza con l’aeroporto di Peretola. E guardando il Franchi uno degli elementi distintivi e riproducibili sono proprio quelle scale elicoidali che tanto hanno fatto penare in vista del possibile restyling del Franchi. La sinuosità realizzata da Nervi si ritrova nella Cantina Antinori realizzata proprio da Casamonti e illustrata dallo stesso architetto a settembre a Commisso. La richiesta esplicita che Rocco in queste settimane ha espressoè quella di un impianto il più possibile adeguato ad accogliere un vero e proprio show, non più «solo» una partita di calcio. Non mancherà così la possibilità di attivare giochi di luci, mentre gli sky box saranno presenti in tutti i settori dello stadio.