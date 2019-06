MERCAFIR, Futuro appeso a Fiorentina e aeroporto

All'interno de le pagine de La Nazione di oggi, c'è spazio anche per il futuro della Mercafir. Il più grande mercato orto-frutticolo cittadino sta infatti ancora aspettando di capire dove si trasferirà e in tal senso, si legge, saranno decisivi due incontri in programma per il sindaco Dario Nardella: il primo, con Rocco Commisso, per capire le intenzioni della Fiorentina sul nuovo stadio, il secondo invece con Toscana Aeroporti, per chiarire la questione dell'acquisizione dei terreni di Castello.

Giacomo Lucibello, presidente Mercafir, conferma: "Ora siamo in stand-by. Per questo aspettiamo le decisioni della Fiorentina e di Toscana Aeroporti".