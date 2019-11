MERCAFIR, Entro due mesi il prezzo: a gennaio...

Tanto spazio legato al tema stadio nuovo sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega il giornale, nessuno a Palazzo Vecchio si è lasciato prendere dal panico dalle parole di Commisso perché il prezzo dei 15 ettari dell’area Mercafir sarà stabilito rapidamente. Quanto? Non c’è un termine. Al massimo in due mesi e mezzo, in tempo per poter bandire a fine gennaio una gara pubblica. Il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze prevede che il prezzo a base d’asta venga stabilito dalla commissione Valutazioni immobiliari presso la direzione Patrimonio immobiliare che stima il più probabile valore di mercato. E la commissione è al lavoro sulla perizia dell’area Mercafir già dal 14 ottobre. I sorrisi e le pacche sulle spalle con il sindaco Nardella durante la partita Fiorentina-Parma potrebbero essere la cartina di tornasole. Difficile, però, che il prezzo di mercato della porzione dell’area Mercafir che verrà messa in vendita possa essere lo stesso dei terreni agricoli di Campi Bisenzio sui quali Commisso ha basato il suo calcolo di 400mila euro a ettaro. Dunque? Il fatto che la task force del Comune continui a lavorare conferma la volontà di Palazzo Vecchio e Fiorentina di arrivare in fondo al percorso. Ci sarà da aspettare che venga fuori la cifra e di capire se per Commisso si tratta del «prezzo giusto».