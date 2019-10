MERCAFIR, Cronistoria: le varie tappe dal 2011 a oggi

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola presenta la cronistoria delle varie tappe legate alla Mercafir come luogo adibito ad ospitare il nuovo stadio della Fiorentina. Il tutto comincia nel 2011, quando - c'era Renzi - partì per la prima volta l'idea, e con esso anche un iter burocratico, legato alla realizzazione della Variante Urbanistica, che si conclude nel 2014 con l'approvazione della suddetta. Tempo pochi mesi, e viene fuori che i viola vogliono più spazio: tutta l'area. Ma dove ricollocare il mercato? Tra le varie idee, il ritorno a quella originale, e siamo già al 2017, di Castello. E tra mille battaglie, tutto finisce in un limbo di ricorsi. Poi cambia la proprietà, con il passaggio a giugno dai Della Valle a Commisso, e otto anni dopo siamo al punto che vi stiamo raccontando ormai da ieri mattina.