MERCAFIR, Cosa accadrà se l'asta andrà deserta

L'edizione odierna de La Nazione questa mattina si sofferma ancora sul tema legato allo stadio nuovo nell'area Mercafir e alle conseguenze che potrebbero esserci nel caso in cui il giorno della gara d'asta non dovesse arrivare alcuna offerta. Come spiega il quotidiano, se la prima asta va deserta, la Commissione valutazioni immobiliari ha due possibilità. La prima: valutare se ci siano i presupposti per procedere a una nuova stima del bene. In casi di alienazione di beni pubblici dopo la prima asta andata deserta le nuove valutazioni hanno portato a un ribasso del prezzo anche del 20%. Se così fosse, il prezzo complessivo dei 14,8 ettari dell’area Mercafir potrebbe scendere a 17 milioni e 600mila euro. Su quella base si procederebbe a una nuova asta. La seconda possibilità offerta dall’articolo 65 del Regolamento generale per l’attività contrattuale è che il dirigente competente decida di ricorrere a una procedura di evidenza pubblica senza determinazione della base d’asta, dovendo comunque sottoporre le offerte pervenute a giudizio di congruità. In questo caso i partecipanti potranno offrire la cifra che ritengono più opportuna, ma le loro offerte dopo saranno sottoposte a giudizio di congruità. Naturalmente il Comune potrebbe anche decidere di non vendere più il terreno.